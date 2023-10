Natan con Rrahmani in campo un mese dopo: un imprevisto condizionò Garcia

Sabato Rrahmani affiancherà per la prima volta Natan. Garcia li aveva immaginati in campo molto prima

Sabato Rrahmani affiancherà per la prima volta Natan. Garcia li aveva immaginati in campo molto prima. Già a Genova, il 16 settembre, stava per far esordire Natan, poi il dietrofront a causa dei primi fastidi accusati da Rrahmani che, infatti, a Marassi - prima della gara di Braga - restò in panchina. In quella circostanza l’allenatore del Napoli non se la sentì di schierare Natan accanto a Ostigard, rimandando di una settimana la nascita della coppia a sorpresa che per un mese ha guidato la difesa con risultati nel complesso convincenti. Lo scrive il Corriere dello Sport.