Natan, due ipotesi sui tempi di recupero: dipende dal tipo di terapia, i dettagli

TuttoNapoli.net

Walter Mazzarri dovrà fare a meno per un po' di Natan. Il difensore centrale si è infortunato, riportando una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Ma per quanto tempo resterà lontano dai campi di gioco? Sono due le ipotesi e dipenderà dal tipo di terapia (conservativa o intervento chirurgico), come spiega il Corriere del Mezzogiorno:

"Se il consulto con gli specialisti nei prossimi giorni confermerà la linea conservativa senza intervento chirurgico, potrebbero bastare sei settimane per il recupero di Natan, altrimenti il periodo lontano dai campi diventerà di due mesi. Un’ipotesi realistica è rivederlo in campo a metà febbraio".