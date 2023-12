Natan ha dimostrato netti miglioramenti in fase offensiva: novità assoluta

Il brasiliano ha servito l’assist a Osimhen ma soprattutto è stato premiato dalla Uefa con il premio di Mvp del match

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia Natan, tra i migliori in Champions. Il brasiliano, come si legge, nell’ultimo match contro il Braga in Champions ha dimostrato netti miglioramenti nella fase di spinta, quasi mai esplorata nelle prime uscite da terzino.

Insomma, un attestato di stima e di fiducia per l'ex Bragantino, che per il Cagliari verrà comunque confermato ancora a sinistra".