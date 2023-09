Natan non era una prima scelta: il Napoli era andato su altri tre centrali, i nomi

Alla fine è arrivato Natan, quand'era già agosto, ma per i due mesi precedenti il Napoli aveva provato a prendere altri difensori.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine è arrivato Natan, quand'era già agosto, ma per i due mesi precedenti il Napoli aveva provato a prendere altri difensori. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, specificando che il brasiliano non era una prima scelta per il club azzurro, che aveva guardato ad altri calciatori come Danso, Kilman e Le Normand.