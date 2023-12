Natan tra i migliori: voti altissimi dai quotidiani per il brasiliano

Per la UEFA è stato Natan l'MVP del match tra Napoli e Braga, terminato 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la UEFA è stato Natan l'MVP del match tra Napoli e Braga, terminato 2-0. Il difensore è da 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Mura Pizzi in avvio, poi fisicamente si fa vedere anche in fase di spinta come voleva Mazzarri. Da una sua percussione arriva l'assist per Osimhen-gol. Serata convincente". Stesso voto per il Corriere della Sera, mentre per il Corriere dello Sport è da 7.

Tuttosport lo esalta con un 7,5: "Propositivo e intraprendente come lo si era visto in poche occasioni. È lui la vera spina nel fianco della difesa del Braga. La galoppata vincente con annesso assist a Osimhen è la ciliegina sulla torta". Proprio come TuttoNapoli: "In avvio di gara si fa vedere per una discesa sulla fascia da vera ala, che è solo l’antipasto della straripante cavalcata che porta al 2-0 di Osimhen". Infine è da 6,5 per TMW: "Rispetto all'impacciata sfida di Torino osa di più e i risultati gli danno ragione. Ha bisogno di prendere le misure con qualche cross sbagliato, ma poi dopo la mezz'ora fa tutto bene e serve a Osimhen il pallone del 2-0".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7,5

TuttoNapoli: 7,5