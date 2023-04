Ndombele bocciato, i quotidiani: "Errore grave e non si riprende. Illude tutti"

Ndombele non demerita, ma è suo l'errore decisivo, lo stop sbagliato che spiana la strada a Leao

Ndombele non demerita, ma è suo l'errore decisivo, lo stop sbagliato che spiana la strada a Leao.

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport

"Non fa rimpiangere Anguissa fino al momento in cui perde la palla che cambia la partita e la spinge dalla parte del Milan. E’ una palla banale, da controllare senza problemi, invece se la fa scappare e il guaio serio è che proprio lì è appostato Leao. Buona notte".

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport

"Partenza che illude. Contrasti, scatti, appoggi, un tiro e il Tonali costretto a inseguire. Ma poi perde la palla da cui nasce lo 0-1. E non si riprende".