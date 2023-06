Nella serata di lunedì primi contatti ADL-Ag. Osimhen: summit nei prossimi giorni

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Un summit per definire il futuro di Victor Osimhen dopo che in conferenza stampa lunedì il patron De Laurentiis ha sottolineato: "L’ho detto da tempo che Victor deve rimanere, poi se arriva una proposta irrinunciabile per la salute del Napoli valuteremo. Abbiamo posto le basi per prolungare di due anni il contratto".

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nella stessa serata di lunedì l’approccio con l’agente del nigeriano, Roberto Calenda, per un incontro che ci sarà nei prossimi giorni e sarà importante per capire. Il presidente dovrà proporre il suo nuovo ingaggio per prolungare il contratto e la controparte prenderà tempo per dare delle risposte, al tempo stesso chiedendo al numero uno del Napoli quale sarà la cifra effettiva che accetterà per cedere il giocatore. Perché Bayern, Psg, Chelsea e Manchester United sembrano pronte ad aspettare il momento per proporre l’offerta giusta".