Neres si è già aggregato al gruppo: fatta la scelta in vista del Bologna

L'esterno offensivo, che ha dichiarato di ispirarsi a Zindane, dovrebbe partire dalla panchina salvo poi subentrare a gara in corso.

Ieri David Neres - che predilige agire sulla catena di destra (sarà in concorrenza con Politano in quel ruolo, tanto per intenderci) - ha fatto la conoscenza dei suoi nuovi compagni a Castel Volturno e domenica sarà certamente tra i convocati per la sfida con il Bologna, nella prima di campionato al Maradona del Napoli.

