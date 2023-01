Nessun dramma dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: la reazione di ADL con Spalletti

Aurelio De Laurentiis, che non manda mai giù le sconfitte con grande facilità, stavolta non ha mandato segnali di contrarietà a Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese ha lasciato l'amaro in bocca in casa Napoli, visto che nessuno si aspettava la sconfitta ai rigori contro i grigiorossi, ma come riportato da Il Mattino nessuno ne fa un dramma a Castel Volturno, neppure Aurelio De Laurentiis, che non manda mai giù le sconfitte con grande facilità, ma stavolta non ha dato segnali di contrarietà a Luciano Spalletti.