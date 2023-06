Nessuna comunicazione alla Salernitana dell'incontro con Sousa: il motivo

La Salernitana non ha ancora avuto alcuna comunicazione ufficiale da Paulo Sousa.

La Salernitana non ha ancora avuto alcuna comunicazione ufficiale da Paulo Sousa. È questo il quadro disegnato da Il Corriere dello Sport che spiega come il club abbia unilateralmente ufficializzato il rinnovo di contratto con una PEC, ma anche come Iervolino - pur non troppo arrabbiato - non l'abbia presa certo benissimo.

Né lui né il direttore sportivo De Sanctis sono stati avvertiti dell'incontro a Roma, anche perché c'è una clausola da un milione netto (uno e otto lordo) per liberarlo.