Nessuna offerta per Mertens, belga pronto a restare a scadenza di contratto

Dries Mertens non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, ma non è detto che questo possa precludere le possibilità di vederlo in azzurro anche la prossima stagione. Come scrive oggi Il Mattino, non ci sono offerte concrete per l'attaccante che belga che, dunque, sarebbe pronto a restare all'ombra del Vesuvio, anche a scadenza di contratto.