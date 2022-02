Nessuno come la difesa del Napoli: 13° clean sheet a Venezia

"Colpo grosso, Napoli ora puoi sognare. E la difesa è un punto di forza" scrive Il Mattino commentando il successo per 2-0 degli azzurri in casa del Venezia. Decisivo Osimhen, tornato titolare dopo l'infortunio. Il Napoli vince una partita importantissima (gol di Osi e Petagna) e si avvicina a un punto, a braccetto con il Milan, dalla capolista Inter che sabato sarà di scena al Maradona. E anche la difesa si conferma come un punto di forza di Spalletti: quarta vittoria consecutiva, 13esimo match senza subire gol con 16 gol incassati nell'arco del campionato (miglior difesa della A).