Ngonge, la data del possibile rientro: un match nel mirino

L'ex calciatore del Verona è assente dalla lista dei convocati per la sfida al Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cyril Ngonge punta la sfida alla Juventus. L'ex calciatore del Verona è assente dalla lista dei convocati per la sfida al Sassuolo, ma secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport potrebbe essere recuperato per il match di domenica sera al Maradona contro i bianconeri.

"Non ci sarà Cajuste, che ha dovuto sottoporsi a terapie per un risentimento muscolare e non è stato convocato. Ngonge, invece, sta facendo progressi nel suo recupero e cercherà di stringere i denti per la partita di domenica".