Ngonge, pioggia di 7 dai quotidiani: "Decisivo per invertire l'andamento del match"

Cyril Ngonge non segna, ma procura il gol e dà la scossa al Napoli nel 2-1 all'Hellas Verona e viene premiato con un 7 da La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cyril Ngonge non segna, ma procura il gol e dà la scossa al Napoli nel 2-1 all'Hellas Verona e viene premiato con un 7 da La Gazzetta dello Sport: "Il gol dell'ex, un classico: senza esultare. Ma dopo l'1-1 diventa autogol e forse si sente meno in colpa. Fornisce concretezza". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Nel primo gol (al passato) sente la porta, la va ad attaccare, comincia a prendere i fantasmi a schiaffi con l’aiuto di Dawidowicz".

L'attaccante impatta bene nel match e merita il 6,5 per il Corriere della Sera e per Tuttosport: "Trova il gol del pareggio con l’aiuto di Dawidowicz, decisivo per invertire l’andamento del match". Il belga è addirittura da 7,5 per TuttoNapoli: "Subito in gol alla prima al Maradona. Nemmeno nei sogni migliori". Infine è da 7 per TMW: "Prima gioia in azzurro proprio contro la squadra da cui è stato prelevato: il calcio ha sempre qualcosa di cinematografico in sé".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7,5