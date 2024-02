Ngonge unica nota positiva: pioggia di 7 dai quotidiani, ecco le pagelle

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un lampo di Cyril Ngonge non basta a evitare i fischi del Maradona all'indirizzo del Napoli. L'ex Verona ha siglato il gol del pari contro il Genoa: inevitabile dire che sia stato uno dei pochi a salvarsi, proprio come accaduto contro la sua ex squadra.

7 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Il gol premia il modo in cui entra in campo, con la voglia di incidere. Si fa trovare pronto al novantesimo". Tuttosport si limita alla sufficienza: "Ha il senso del gol ed evita al Napoli la nona sconfitta in campionato".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7 La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 6 TuttoNapoli: 7