Niente Argentina a Los Angeles per Osimhen: la Nigeria fa 'un regalo' al Napoli

Sulla Gazzetta dello Sport si parla dell'attaccante del Napoli e della buona notizia (in chiave azzurra) arrivata dalla Nigeria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente amichevole di lusso per la Nigeria di Victor Osimhen a fine mese. Sulla Gazzetta dello Sport si parla dell'attaccante del Napoli e della buona notizia (in chiave azzurra) arrivata dalla federazione nigeriana in merito all'amichevole prevista a Los Angeles contro l'argentina a fine mese.

"La federazione, infatti, ha annullato il test in programma il 26 marzo contro l’Argentina a Los Angeles, che avrebbe costretto Osimhen a un lungo viaggio di rientro in vista della sfida del 30 contro l’Atalanta: la Nigeria potrebbe organizzare una partita in Europa, con rientro a Castel Volturno più agevole" sottolinea la rosea.