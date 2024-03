Niente aste per Ferguson: così il Napoli vuol anticipare la Juve

La Gazzetta dello Sport scrive dell'interesse del club azzurro per il centrocampista del Bologna

Lewis Ferguson nel mirino del Napoli per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport scrive dell'interesse del club azzurro per il centrocampista del Bologna: "Il Napoli, si sa, non ama partecipare ad aste ed è per questo che la strategia azzurra va affinata per tempo. Ferguson piace a tanti e in Italia soprattutto alla Juventus, così il Napoli ha deciso di andare oltre i semplici sondaggi e di cominciare a stringere i contatti.

Così, durante la prossima pausa per gli impegni delle nazionali, nel quartier generale azzurro si studierà la strategia di azione. Ferguson, 6 gol e 4 assist in 27 presenze in questa Serie A, è destinato a grandi palcoscenici. Chiaro che il salto in una big potrebbe comportare il rischio di non vedersi garantito un posto da titolare ed è su questo tasto che il Napoli cercherà di forzare la mano. Per la dirigenza azzurra, lo scozzese è uno Zielinski 2.0, magari con meno qualità nello stretto ma con tanta personalità e carisma".