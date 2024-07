Niente Dimaro, ecco la data per vedere Buongiorno agli ordini di Conte

Inizialmente si era ventilata la possibilità di vedere il nuovo acquisto già a Dimaro

Niente Dimaro, appuntamento al ritiro di Castel Di Sangro per Alessandro Buongiorno, che nelle prossime ore firmerà il suo contratto con il Napoli fino al 2029. Inizialmente si era ventilata la possibilità di vedere il nuovo acquisto già a Dimaro, ma secondo quanto scrive il Corriere dello Sport l'appuntamento è rimandato.

"Alessandro Buongiorno oggi farà le visite mediche di buon mattino a Roma, a Villa Stuart, nel primo pomeriggio firmerà il contratto fino al 2029 e poi andrà in vacanza. Buongiorno sarà a disposizione a Castel di Sangro, la sede del secondo ritiro in agenda dal 25 luglio, quando il Napoli avrà cominciato ad assumere le sembianze del suo allenatore. E il ritmo di chi nel calcio ha una sola regola: dare tutto per vincere".