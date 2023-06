Niente Dimaro, Kvara salta la prima parte di preparazione: il motivo

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe saltare il ritiro di Dimaro. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe saltare il ritiro di Dimaro. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’Europeo Under 21 terminerà il 9 luglio, è molto probabile che Kvaratskhelia salterà il ritiro di Dimaro e si aggregherà con i compagni soltanto per la seconda parte della preparazione in programma a Castel Di Sangro":