Niente prova tv per Mertens, Gazzetta: "Il belga non rischierà le due giornate di squalifica"

La simulazione di Mertens contro la Fiorentina non diverrà oggetto di prova tv. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il belga, dunque, non rischierà le due giornate di squalifica previste dal regolamento. "Il gesto dell’attaccante del Napoli - si legge sul quotidiano - è stato ampiamente valutato, sia dal direttore di gara che dal collega al Var. Hanno sbagliato valutazione entrambi, ma in questo caso non conta".