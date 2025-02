Niente riposo, oggi subito allenamento: la reazione della squadra

Nessun riposo, subito in campo. Tutti in campo a Castel Volturno per preparare la sfida contro l'Inter. "Domani andremo in campo a vedere gli errori e prepareremo al meglio la partita", aveva annunciato ieri Spinazzola a Dazn. La squadra è pronta dunque a ripartire. Il Napoli vuole dimenticare Como e c'è un solo modo per farlo: il lavoro sul campo. Sabato arriverà l'Inter. Sarà una partita fondamentale in chiave classifica ma anche per l'umore, per rialzarsi dopo le recenti difficoltà riscontrate in campionato con appena 3 punti nelle ultime 4 e la vittoria che manca di fatto da un mese. Lunedì di riposo? No, lunedì di lavoro. Tutti al Training Center di Castel Volturno per invertire la rotta.

