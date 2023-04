Niente San Siro per ADL: ecco da dove guarderà la sfida il patron

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.

Niente San Siro per Aurelio De Laurentiis : il patron non sarà a Milano per assistere alla sfida del Napoli al Milan nell'andata dei quarti di Champions League. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"Con Simeone già fuori per un mesetto, dovrebbe toccare a Raspadori, che non sta benissimo: non va escluso il falso nueve (Elmas, Lozano e Kvaratskhelía in preallarme. De Laurentiis ne ha preso atto da Ischia, dove vedrà la partita in tv. Con l'allenatore c'è in gioco pure la partita del futuro, anche se il presidente ha reso pubblica l'intenzione dí fare valere l'opzione unilaterale per il rinnovo, evitando collisioni con il tecnico, al quale in un momento di minori tensioni avrebbe probabilmente chiesto di anteporre la Champions al campionato"