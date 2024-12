Niente supplementari in Coppa Italia, Il Mattino: "Conte ha lavorato ieri ai rigori"

Serata complicata per il Napoli. Stasera la formazione di Antonio Conte sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Olimpico contro la Lazio. Si gioca in gara secca e in caso di parità, com'è avvenuto ieri per Fiorentina-Empoli ad esempio, non sono previsti i tempi supplementari e si andrebbe direttamente ai calci di rigore.

Sarà anche per questo che uno stakanovista come Conte ha chiesto ai suoi uomini un'appendice di lavoro sui tiri dal dischetto ieri pomeriggio a Castel Volturno. Il tecnico non intende farsi trovare impreparato. A scriverlo è Il Mattino oggi in edicola.