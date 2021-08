Nodo Insigne: da non escludere uno scenario a sorpresa

"Napoli, si aggrega anche Insigne. Nodo rinnovo, si attende il contatto con ADL", titola stamane Il Mattino. Da giovedì il capitano azzurro sarà a Castel di Sangro con gli altri due nazionali, Di Lorenzo e Meret. Domani tamponi e test, poi niente amichevole e da giovedì si alleneranno con la squadra.

Ma per Insigne resta il nodo rinnovo: è in scadenza a giugno 2022 e si attende il primo contatto con De Laurentiis. Da verificare se si troverà un punto di incontro tra le parti, ma se ciò non avverrà poi Insigne sarà libero di andarsene a zero. E se invece un top club si presentasse già ora con un'offerta importante?