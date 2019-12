"Non abbiamo alibi, qui nessuno pensa più alle multe": Insigne reagisce così alle sollecitazioni di Gattuso

"Non abbiamo alibi, qui nessuno pensa più alle multe o ad altro, qui tutti dobbiamo pensare solo a vincere e tornare in alto". Questo il virgolettato di Lorenzo Insigne riportato dall'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il capitano azzurro abbia risposto in maniera positiva alle sollecitazioni di Rino Gattuso cercando così di caricare i compagni e di assumere un atteggiamento da leader nel nuovo corso azzurro.