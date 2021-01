Non basta Speedy Lozano: è il bomber più rapido della storia del Napoli

Il Corriere dello Sport sottolinea come per un secondo el Chucky Lozano non si sia ritrovato in vetta alla classifica dei gol più veloci nella storia della Serie A, ieri. Ma si consola con quella del Napoli: Speedy Lozano è il calciatore ad aver segnato la rete più rapida (8.95 secondi) in maglia azzurra in campionato. Prima di lui c'era Cavani, mentre è stato raggiunto Poggi al secondo posto della speciale classifica.

Al primo c'è Leao del Milan (6.8 secondi). Nelle difficoltà di Mertens e Osimhen il messicano s'è reinventato bomber, con undici gol stagionali, nessuno come lui, e una freschezza atletica che significa serenità e brillantezza fisica. Lozano dovrebbe solo migliorare nella scelta della giocata: tante accelerazioni, ma anche qualche errore nella precisione dei passaggi. Ha un alibi: corre più veloce del pallone...