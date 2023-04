"Non c'è una stanza di albergo libera", perché lo slittamento crea problemi anche al Napoli

Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15 e lo slittamento di 24 ore del match - sottolinea Il Mattino - porta conseguenze anche organizzative

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15 e lo slittamento di 24 ore del match - sottolinea Il Mattino - porta conseguenze anche organizzative per la squadra di Spalletti: perché salta il ritiro pre-partita degli azzurri. Impossibile trovare una sistemazione per la squadra per domani notte: la tradizionale sede, l'hotel Gli Dei a Pozzuoli, è completamente sold out. E stamane il team manager Santoro, con il vice presidente Edo De Laurentiis, proverà a trovare una soluzione logistica di emergenza. Ma come ha spiegato il patron del Napoli "non c'è una sola stanza di albergo libera".

Dunque, nessun ritiro prima del match dello scudetto. Spalletti, tanto, quest'anno lo aveva già abolito per le gare in notturna, conservandolo solo per i match in programma alle 15.