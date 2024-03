"Non camminate con le cuffie come ebeti": Spalletti dopo la playstation impone altri divieti alla nazionale

Fin da subito Spalletti ha dovuto martellare sulla questione dell’atteggiamento e dell’attaccamento alla Nazionale.

"Non si viene ridacchiando o a camminare con le cuffie come ebeti". Luciano Spalletti ha le idee chiare e vuole fissare delle regole molto rigide per il gruppo della nazionale che si prepara a vivere l'esperienza dell'Europeo. Come si legge sul Corriere della Sera, il ct azzurro non vuole che ricapitino episodi come quello di qualche mese fa. Tre-quattro giocatori, prima della sfida fondamentale di novembre contro l’Ucraina, hanno infatti giocato alla playstation fino a notte inoltrata. "Sarebbe stata la stessa cosa se avesse visto una fiction: è una dipendenza e dormire fa bene, lo dicono i dottori", ha sottolineato l'ex allenatore del Napoli.

"Perché per me i calciatori sono creature speciali, ma da loro voglio risposte speciali". Fin da subito Spalletti ha dovuto martellare sulla questione dell’atteggiamento e dell’attaccamento alla Nazionale. Questa la ricetta: Libri, regole, studi scientifici, anche divieti se necessario, come quello appena annunciato della playstation e di altri dispositivi video dopo la mezzanotte nel ritiro azzurro.