"Non credo riuscirò a trattenere l'emozione", Hamsik e la confidenza agli amici

"Non credo riuscirò a trattenere l'emozione" è quanto pensa Marek Hamsik in vista del suo ritorno al San Paolo domani sera per la sfida tra Napoli e Atalanta. L'edizione odierna de Il Mattino ha riportato lo stato d'animo dello slovacco raccontato ai suoi amici più stretti. Sarà un momento toccante, per Hamsik, che torna per la prima volta "a casa" dopo essersi trasferito in Cina, al Dalian, per un'esperienza inedita.