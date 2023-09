Non è cambiato molto, Chiesa out per l'Italia ma non per la Juve: ottimismo per la Lazio

Il nuovo ciclo azzurro di Luciano Spalletti non ripartirà da Federico Chiesa, almeno per la partita di questa sera contro la Macedonia.

Il nuovo ciclo azzurro di Luciano Spalletti non ripartirà da Federico Chiesa, almeno per la partita di questa sera contro la Macedonia. L'esterno della Juventus non prenderà parte alla sfida di oggi contro la Macedonia per un problema fisico accusato che lo ha messo ko per i primi impegni degli azzurri di Spalletti. Ma se la Nazionale dovrà fare a meno di uno degli uomini copertina dell'Europeo vinto nell'estate del 2021, diverso è il discorso della Juventus.

Secondo quanto scrive Tuttosport, in casa Juve regna ottimismo per una presenza di Chicco contro la Lazio, nel match della ripresa del prossimo sabato. Chiesa si è fermato subito dopo aver sentito un dolore e non dovrebbe aver bisogno di terapie ma solo di un riposo graduale in vista del prossimo impegno della Juventus.