"Non è quello che ci siamo detti venerdì": Celta infastidito dall'ultima bozza di contratto inviata da ADL

© foto di www.imagephotoagency.it

"Gabri Veiga, il Celta frena il Napoli. De Laurentiis sorpreso dallo stop" scrive Il Mattino. Frenata nell'affare tra Napoli e Celta Vigo per l'arrivo di Gabri Veiga in Campania. Di sicuro a Vigo non hanno preso bene l'ultima bozza di contratto inviata dalla Filmauro alla sede del Celta: "Non è quello che ci siamo detti venerdì scorso", la replica degli uomini del patron galiziano Manuel Carlos Mouriño.

Ieri diplomazie al lavoro per porre rimedio all'equivoco ("forse la riduzione della percentuale di rivendita futura e magari sui bonus" scrive il quotidiano). De Laurentiis sorpreso dallo stop dei galiziani all'atto delle firme ma le parti parlano di incomprensioni rimediabili.