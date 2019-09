"Non è stata la Juve a chiedere di giocare spesso alle 15", ecco quanto filtra dalla Lega

Quanto all’orario di Fiorentina-Juventus, dalla Lega Serie A filtra che non è stato il club bianconero a chiedere di giocare più spesso alle 15 nonostante la priorità dichiarata dell’area commerciale del club torinese sia quella di sviluppare ancora di più il proprio brand sui mercati orientali. Da via Rosellini assicurano che i quattro incontri che da qui a dicembre Ronaldo e compagni avranno il sabato nel primo pomeriggio sono solo frutto degli incastri legati agli anticipi per la Champions e alle scelte di Sky e Dazn. "Sarà davvero così? Altrimenti qualche dirigente bianconero avrebbe dovuto dirlo a Sarri", chiosa il Corriere dello Sport.