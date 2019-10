"Non fa quello che ci aspetta da uno costato 42 mln": i quotidiani bocciano così Lozano

"Sembra elementare nelle sue giocate, senza un colpo d'inventiva o qualcosa che strappi. Che è quello che ci si aspetta da uno costato 42 milioni". Scrive così l'edizione odierna de 'Il Mattino' di Hirving Lozano, bocciato con un impietoso 4,5 in pagella dal quotidiano. Voti molto bassi anche su gli altri quotidiani per l'attaccante ex Psv.

Gazzetta dello Sport 5: "Non si è ancora inserito nelle trame del Napoli".

Corriere dello Sport 5: "Non è ancora lui ed ha bisogno di scoprire da solo cosa gli stia succedendo".

Tuttosport 5.5 "Niente di eccezionale. La sua prestazione è racchiusa nel tiro, da buona posizione, che spara alto al 15' del secondo tempo".

Repubblica 5: "Timido e frenato, non rischia quasi mai".