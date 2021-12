"Non ne prende e non ne vede una!". Petagna distrutto nelle pagelle: "Spara in curva il gol dell'ex"

Il peggiore in campo di Napoli-Atalanta è Andrea Petagna, entrato per la mezzora finale senza però riuscire a lasciar traccia. Per La Gazzetta dello Sport non fa valere le sue energie fresce e sbaglia un gol nel finale: "La zampata non è da bomber che ha un conto aperto con l'Atalanta". Sì, perché quel pallone lo spara in curva, come sottolinea il Corriere dello Sport. Anche il Mattino lo boccia con un 5 in pagella: "Non ne prende e non ne vede una".

I VOTI DI PETAGNA

La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere della Sera: 5 Corriere dello Sport: 5,5 Tuttosport: 6 Il Mattino: 5