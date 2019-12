"Non prendere tanto per prendere", i consigli di Mendes a Gattuso sono stati decisivi

C'è un rapporto speciale tra Gennaro Gattuso e Jorge Mendes. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che i due sono spesso in contatto e i consigli del potente manager sono stati preziosi per Rino. Su Gattuso c'erano Genoa e Samp, forse lui avrebbe anche accettato, ma ha fatto bene a temporeggiare perché all'orizzonte s'è presentata l'occasione Napoli. Ma non sarebbe stato giusto, dalla sua prospettiva, accettare solo per 6 mesi. Dopo l'esperienza al Milan, con la Champions sfiorata, Gattuso non si sente un traghettatore. Il Napoli lo accontenterà con un contratto di 18 mesi fino al giugno del 2021. E tornano attuali le parole di Mendes a Gattuso: "Non prendere tanto per... se pensi di farlo subito farlo perché sei istintivo". Poteva essere il Genoa o la Samp, sarà il Napoli.