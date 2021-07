Non prima di ottobre: le ultime sul rientro di Mertens

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli al suo interno con la vicenda riguardante Dries Mertens. Il belga ha spiegato agli intermediari americani che pensa di giocare un altro anno con il club di Aurelio De Laurentiis prima di tentare l'avventura negli Stati Uniti. L'unica certezza è che la spalla è ancora fasciata, non ha neppure iniziato la riabilitazione e, purtroppo per i tifosi partenopei, non tornerà in campo prima del mese di ottobre.