Non solo campioni in campo: Osimhen e Kvara già leader dello spogliatoio, ecco perché

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono campioni in campo, ma anche al di fuori del rettangolo di gioco. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport

E quando per un attimo – perché in casa azzurra è capitato solo per pochi attimi in questa stagione – i riflettori sono puntati non per far risplendere una vittoria ma per focalizzare una sconfitta, ecco che i due campioni ci mettono la faccia. Anche quando la loro stella brilla un po’ meno, eccoli funzionali alla squadra, pronti a ricompattare l’ambiente, ognuno col proprio carattere, con in proprio modo di essere. Victor con un discorso ai compagni nello spogliatoio, da leader. Khvicha con un post che va a tutto l’ambiente, per crederci insieme, per far sì che anche questo con la Lazio sia un piccolo incidente di percorso e nulla più".