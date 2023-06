Non solo curriculum e continuità tattica: così Garcia ha convinto ADL

Manca poco, pochissimo all'inizio dell'era-Garcia. L'allenatore francese domani sarà presentato alla stampa.

Manca poco, pochissimo all'inizio dell'era-Garcia. L'allenatore francese domani sarà presentato alla stampa dopo aver convinto Aurelio De Laurentiis a scegliere lui. Come ha fatto? Lo spiega il Corriere del Mezzogiorno: "Rudi Garcia ha convinto, oltre che per un curriculum di tutto rispetto e il profilo della continuità tattica, De Laurentiis con l’entusiasmo, la voglia di rimettersi in gioco in un contesto complesso ma stimolante".