Non solo Fabian e Lozano: la Gazzetta svela i 5 nomi da cui ripartirà il Napoli

Presto ci saranno molteplici cessioni, più a giugno che a gennaio, ma la base del Napoli è folta e si ripartirà da diversi calciatori. Fa i nomi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che cita Lozano e Fabian, ma non solo: troveranno spazio anche Giovanni Di Lorenzo (26 anni) e Kosatas Manolas (28). Non saranno più giovanissimi, ma sono difensori di grande affidamento, intorno ai quali verrà rimodellata la difesa che avrà in Alex Meret un futuro Dino Zoff.