Non solo il 'blocco' Conte: l'incredibile impatti di Neres e degli altri subentranti

Il brasiliano ha dimostrato di avere talento, rivelandosi anche un'arma importante per gli azzurri soprattutto a gara in corso.

Antonio Conte è un uomo con le idee chiare, che tuttavia può contare anche su ricambi decisivi per il suo Napoli. Il tecnico azzurro può contare su una batteria di titolari di altissimo livello ma anche su delle seconde linee di lusso, che incrementano il livello della rosa partenopea. Uno dei punti di forza per il Napoli - si legge su Il Mattino - è certamente David Neres. Il brasiliano ha dimostrato di avere talento, rivelandosi anche un'arma importante per gli azzurri soprattutto a gara in corso.

In attacco però Conte può fare affidamento pure su Simeone, che si è calato alla grande nel ruolo di vice Lukaku. A centrocampo poi il ruolo di vice Lobotka spetta a Glimour, che attende soltanto un'occasione per convincere ancor di più conte. Giocare al fianco dello slovacco è escluso, ma l'ex Brighton ha tutte le carte in regola per potersi ritagliare uno spazio importante. Alle staffette si è reso chiaramente disponibile anche Spinazzola, che insidia sempre Olivera sulla corsia mancina a dimostrazione del forte apprezzamento di Conte nei suoi confronti. Il Napoli ha voglia di fare, ha una rosa all'altezza dei propri obiettivi. E con delle seconde linee del genere, forse la strada è un po' più in discesa.