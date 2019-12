Non solo il play: a gennaio serve chiarezza sulla corsia mancina

Un play, ma non solo. La necessità è di assicurare un vertice basso a Gattuso, in modo da poter dare un senso al suo 4-3-3, riportando Allan nel suo ruolo da mezzala e allungando la rosa ad almeno cinque centrocampisti dopo il cambio modulo che ne prevede almeno tre sempre in campo. Nei prossimi giorni entrerà nel vivo la trattativa col Celta Vigo per Lobotka, che spinge per il trasferimento, ma il Napoli si interroga anche su altri ruoli per capire se effettivamente c'è possibilità a gennaio di sbrogliare un paio di situazioni ormai datate.

A sinistra manca Ghoulam ormai da anni. Col solo Mario Rui di ruolo, ogni assenza del portoghese ha portato ad adattare un destro. Quest'estate l'algerino sembrava finalmente recuperato, ma dopo i primi mesi è tornato ai margini per problemi fisici. S'è allenato in gruppo negli ultimi 10 allenamenti e Gattuso dovrà valutarlo, una volta per tutte, ad inizio gennaio. Il predecessore ha spesso dovuto spostare Di Lorenzo a sinistra, ma limitandolo e restando poi corto sull'altra fascia. Per questo poi è ricorso ad Hysaj, che ha già giocato in carriera a sinistra, ma che resta in uscita a gennaio - dopo il mancato addio nelle ultime ore del mercato estivo - visto il mancato rinnovo del contratto.

La situazione non è delle più semplici, visto l'ingaggio pesante di Ghoulam che frena ogni trasferimento, anche con la formula del prestito per valutarne gli eventuali miglioramenti. Gattuso dovrà ritagliargli delle possibilità per avere il quadro effettivo delle sue condizioni e nel frattempo il club proverà a capire le opportunità della finestra invernale. Non convince Ricardo Rodríguez, che Gattuso ha avuto al Milan e che per ora non si muove in prestito, mentre più per giugno piace Leonardo Koutris, classe '95 dell' Olympiacos che è in scadenza 2021.