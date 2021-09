Non solo Insigne: 4 mesi cruciali per Mertens, Ospina e Ghoulam

"Insigne, 4 mesi cruciali. Idem per Mertens, Ospina e Ghoulam" scrive oggi il Corriere dello Sport. Il mercato è chiuso ma si pensa già al futuro. Lorenzo Insigne ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e da gennaio sarà libero di raggiungere un nuovo accordo con un'altra squadra, lasciando poi il Napoli a costo zero.

Mesi cruciali dunque per Insigne ma anche per altri big come Dries Mertens, il portiere Ospina e il terzino Ghoulam. Non per Ounas. Si è scoperto - seppur in ritardo - che il suo contratto è in scadenza nel 2023, era stato prolungato prima della partenza per Nizza.