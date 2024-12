Non solo Ismajli: è un'altra la pista più semplice per rinforzare la difesa

vedi letture

Ne scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

Il Napoli è a caccia di rinforzi per il reparto arretrato, situazione che si è fatta ancor più delicata dopo l'infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno. Oltre alla pista che porta a Ardian Ismajli del'Empoli, il club sta valutando anche altre soluzioni per rinforzare il reparto arretrato di Antonio Conte. Ne scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

"Non sono escluse sorprese, nella trattativa per Ismajli ma non solo. Potrebbe infatti prendere quota il nome di Danilo, che nello scacchiere di Conte farebbe il titolare quantomeno per tutto il mese di gennaio. Juventus e Napoli non si sono ancora sedute a parlare, ma gli intermediari del brasiliano lo spingono verso il club partenopeo. La pista più semplice è infine quella che porta a Luiz Felipe, 27 anni, ex Lazio, svincolato dall’Al-Ittihad ma che non gioca una partita dal 24 agosto".