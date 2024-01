Non solo l'assist: Juan Jesus da applausi, voti altissimi sui quotidiani

Applausi. E' la parola usata da diverse testate nel commentare la prestazione di Juan Jesus

Applausi. E' la parola usata da diverse testate nel commentare la prestazione di Juan Jesus. Il difensore del Napoli ha aggiunto alla solidità difensiva anche l'assist per il vantaggio contro la Fiorentina di Simeone. "Come gli altri, più degli altri - l’analisi della Gazzetta dello Sport -. Perchè oltre a non sbagliare nulla come i colleghi di reparto, si inventa una volata offensiva con tanto di assist millimetrico dalla trequarti per l’1-0. Applausi". "Da applausi la corsa a campo aperto al termine della quale innesca splendidamente Simeone - scrive Tuttosport -. Non fatica a contenere Beltran & c".

"Un panzer quando parte dalla sua area e cavalca come un’ala - riporta il Corriere dello Sport - triangolando con Rui e Kvara e spezzando un’ala di ruolo come Ikoné; delizioso quando invita in profondità Cholito-gol. Splendido anche in marcatura sui centravanti e nelle pulizie della zona pericolosa". Questo il commento di TMW: "L'ispiratore che non ti aspetti: è sua l'imbucata che sbloccata la serata. Tutto abbastanza tranquillo in fase difensiva".

LE PAGELLE

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7