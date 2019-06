Non solo Manolas e James, il Napoli deve sistemare altri due ruoli: tutti i nomi nel mirino

Non solo Manolas, James e Lozano, il Napoli ha intenzione di acquistare anche un terzino sinistro e un centrocampista. Si parla tanto di quei tre nomi, ma quali sono i profili sotto osservazione per riempire le altre caselle vuote nella rosa di Carlo Ancelotti?

NOMI - Secondo il Corriere dello Sport, in difesa permane l'interesse per Castagne dell'Atalanta, Toljan del Borussia Dortmund e Fares della SPAL. Per quanto riguarda la mediana, invece, il gioiellino del Fenerbahce Elmas non è mai uscito dai Radar, così come Almendra del Boca Juniors. In alternativa anche Seri del Fulham, Bennacer dell'Empoli e Veretout della Fiorentina.