Non solo Osimhen, c'è un caso Mario Rui: ha due anni di contratto ed è fuori rosa

Linea dura del club partenopeo con i due giocatori che sono stati esclusi dalla lista per la Serie A (può essere cambiata durante l'anno per due calciatori).

Luci e ombre per il Napoli. La vittoria con il Parma che ha portato la squadra di Conte a quota 6 punti in classifica ha riacceso l'entusiasmo ma ci sono le ombre dei casi di mercato ancora aperti e che riguardano Victor Osimhen e Mario Rui. Linea dura del club partenopeo con i due giocatori che sono stati esclusi dalla lista per la Serie A (può essere cambiata durante l'anno per due calciatori).

Come riferito da Il Mattino, per il momento Osi resta a margini, da solo, come negli allenamenti che pure gli saranno a garantiti, ma lontano da tutti gli aspetti di una quotidianità che lo vedeva protagonista fino a poche settimane fa. Oggi chiuderà il mercato in Arabia ma anche in Brasile e in Portogallo dove potrebbe esserci qualche movimento per Mario Rui ma "non è facile cambiare tutto dopo oltre un decennio in Italia con il resto della famiglia ma non si può pensare a restare fuori dal giro a 33 anni e con ancora due anni di contratto a Napoli", scrive il quotidiano.