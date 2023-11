Non solo per i tre punti: l'Union vale molti milioni, ecco quanti ne sono già arrivati

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza i guadagni del club fino a questo punto della Champions League

Napoli-Union Berlino vale tre punti e un sacco di euro.

"Una montagna, perché in quell’ora e mezza c’è il prestigio d’un successo da inseguire ad ogni costo, tre punti che pesano e la possibilità di concedersi un futuro abbagliante, persino accecante, perché 2,8 milioni di euro (per la vittoria) e i 9,6 del presumibile passaggio agli ottavi.ha già consentito di passare all’incasso (15,64 milioni per la partecipazione). È la somma che fa la differenza: il Napoli ha già “guadagnato” 5,6 milioni (l’eredità per i successi di Braga e di Berlino), ha la possibilità di costringere l’Uefa a procedere con altri bonifici nelle tre gare che restano".