Non solo rissa: dalla Procura potrebbe esserci altro reato per le violenze di domenica

Come scrive il Corriere della Sera tornando sugli episodi di violenza di domenica sera, le indagini della Procura di Napoli promettono altri sviluppi: i pm valutano la possibilità di configurare, oltre alla rissa, il reato di violenza privata ai danni dei tifosi costretti a non incitare la squadra di Spalletti, in testa alla classifica e impegnata in una importante partita contro i campioni d’Italia uscenti.