"Non sono qui per i soldi": Gattuso carica la squadra ed aumenta i carichi di allenamento

"Un'ora e quaranta minuti: la razione ormai quotidiana di allenamento". L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta dei metodi di allenamento del nuovo tecnico Rino Gattuso, svelando anche qualche frase rubata dal centro sportivo di Castel Volturno: "Io credo in voi perché voi siete una grande squadra e qui c’è gente che negli ultimi anni ha fatto la storia di questa società. Non guardiamo la classifica. Io non sono qua per i soldi - si legge sul quotidiano - ma perché sono convinto si possa fare bene in un club che ha dimostrato di essere forte".