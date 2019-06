"Non vale 42 mln, altrimenti il Bayern l'avrebbe riscattato": la risposta di ADL che ha gelato il Real

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena della trattativa in corso tra il Napoli e il Real Madrid per portare alla corte di Carlo Ancelotti James Rodriguez. Stando al quotidiano durante i discorsi tenuti in questi giorni, il patron del Real Florentino Perez ha ribadito il valore di James secondo il club spagnolo: 42 milioni di euro. “No, di meno, perché se il Bayern non ha esercitato la clausola a quarantadue, non può essere quello il valore attuale di mercato”, la secca risposta di Aurelio De Laurentiis stando a quanto riferisce il quotidiano.